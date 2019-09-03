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3 вересня • оновлено в 07:37
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/ Політика

У Росії придумали нову схему обміну полоненими з Україною

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При обміні українських полонених на російських може бути використана нова схема, при якій засуджені повернуться на батьківщину з копіями їх кримінальних справ, а за злочини їх засудять заочно.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на власні джерела. Відбудеться це після президентських указів про їх помилування.

За даними джерела ЗМІ, проблеми виникли через те, що сторони не змогли домовитися про юридичні підстави звільнення і передачі один одному ув'язнених. Як стало відомо, статус підслідних, за деякими даними, сторони обговорюють досі.

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Обмін полоненими: у Зеленського виступили з обнадійливою заявою

24 українських моряка можуть покинути "Лефортово" не зі своєю справою, а з її завіреною нотаріусом копією. Це пов'язано з невизнанням кримінального переслідування моряків українською владою.

Отримавши копію, а не справжню справу, правоохоронним органам України не потрібно буде припиняти кримінальне переслідування своїх же громадян. При цьому ФСБ збереже оригінали справ незаконно затриманих українських моряків.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Газета "День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізації обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Згідно рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в справі українських моряків Росія повинна негайно звільнити захоплені українські кораблі. Крім того, в Україну повинні негайно повернутися 24 військовополонених українських моряки. Тобто в списках на обмін наші моряки не повинні фігурувати.
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