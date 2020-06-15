У Росії побачили сигнал "партії війни" в партнерстві України з НАТО

У МЗС Росії відреагували на надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Там назвали цей крок політичним сигналом "партії війни".

Крім того, як пише РИА Новости, заступник голови російського зовнішньополітичного відомства Олександр Грушко висловив думку, що так Альянс нібито показав свою незацікавленість у вирішенні конфлікту на Донбасі.

"Ситуація цілком певна. Київ продовжує саботувати виконання Мінських домовленостей, продовжує війну на Донбасі проти власного народу, гинуть жінки і діти... А в цей час НАТО ухвалює рішення пересунути Україну вгору за шкалою партнерів і надали їм статус партнера з розширеними можливостями", – обурився дипломат країни-агресорки.

"Звичайно, це політичний сигнал "партії війни" в Києві. Це перше. Друге – це абсолютно чіткий сигнал того, що НАТО не зацікавлений у вирішенні "внутрішньоукраїнського" конфлікту для того, щоб обґрунтовувати накачування східного флангу Альянсу і продовжувати демонізувати Росію як головну загрозу Заходу", – висловився Грушко.

Також він висловив думку, що прогрес України у взаєминах з НАТО говорить про те, що Альянс нібито так і не пристосувався до нових умов безпеки і відчуває себе "комфортно", тільки коли є великий противник.

"Це надзвичайно небезпечний шлях. Якщо країни НАТО будуть продовжувати ним прямувати, як вони роблять зараз, це перекреслює самі надії на формування єдиного простору безпеки на основі принципу неподільності безпеки, коли ніхто не зміцнює власну безпеку за рахунок безпеки інших та інших принципів, які є фундаментальними для побудови справді колективної системи безпеки", – ультимативно резюмував заступник очільника МЗС РФ.

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