У Росії підтвердили підготовку до "нормандської зустрічі" в Парижі

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна підтвердив інформацію про те, що зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки" готується.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це Пєсков розповів під час зустрічі з журналістами. Водночас дату можливої зустрічі представник Кремля не назвав.

"Я не знаю, чи домовилися про остаточну дату чи ні. Знаю, що справді підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися", – сказав Пєсков.

Він зазначив, що порядок денний зустрічі передбачуваний і буде присвячений ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей.

Зауважимо, що переговори у "нормандському форматі" щодо врегулювання на Донбасі ведуть Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Нагадаємо, що раніше в коментарі OBOZREVATEL Сергій Гармаш, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) українською стороною як представник ОРДО, повідомив, що зустріч радників у межах "нормандського формату" для переговорів щодо Донбасу може відбутися 28 серпня.

За його словами, участь у цьому засіданні з української сторони візьме голова Офісу президента Андрій Єрмак, а з боку РФ – заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

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