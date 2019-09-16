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16 вересня • оновлено в 10:14
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/ Політика

У Росії озвучили терміни нового обміну полоненими з Україною

1.8т Читати матеріал російською

Новий обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися вже після саміту в "нормандському форматі", який запланований до кінця жовтня.

Про це повідомили "Известия" з посиланням на власні джерела. Водночас інформацію підтвердив адвокат Валентин Рибін. Конкретні терміни поки не обговорювалися.

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"Я не знаю, чи будуть у цьому брати участь мої підзахисні, оскільки ще немає навіть розуміння, чи точно буде другий етап і коли він пройде. Але поки все, що називається, "перебуває в роботі", тому коли і хто конкретно — невідомо", — сказав Рибін.

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький сказав, що треба прагнути до повернення всіх громадян додому.

"Продовження обміну, безумовно, необхідно. І міняти треба всіх на всіх. Не можна з цим затягувати занадто довго, оскільки людина не повинна сидіти за сфабрикованими звинуваченнями", – додав він.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, у полоні Росії залишаються 113 громадян України. Водночас новий обмін може відбутися вже в цьому році.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового етапу переговорів з російською стороною. За його словами, переговори будуть йти як в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, так і на зустрічі глав держав "нормандської четвірки".

Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
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