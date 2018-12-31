У Росії обвалився під'їзд житлового будинку: доля 79 осіб невідома

Внаслідок вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську загинуло троє людей, доля 79 осіб залишається невідомою.Щонайменше троє людей загинули в російському Магнітогорську Челябінської області під час вибуху побутового газу вранці в житловому будинку, інформує агенція Інтерфакс-Урал. Доля ще 79 осіб залишається невідомою.
"Обвалився сьомий під'їзд, всього їх 12. Прописано в цьому під'їзді 110 осіб, евакуйовано 19 чоловік, із завалів витягли троє живих і троє загиблих, (…) незрозуміла доля поки 79 осіб", - зазначив заступник губернатора Челябінської області Олег Климов. Чиновник також повідомив, що конструкції будинку обстежуються, аби ухвалити рішення чи "придатний він до подальшої експлуатації".
Мешканців двох сусідніх під'їздів евакуювали і розміщені в приміщенні школи. Як повідомив Климов, вибух ймовірно стався на другому поверсі. Трагедія сталася близько 6:00 за місцевим часом. За даними міністерства охорони здоров'я Челябінської області РФ, троє постраждалих з травмами середньої тяжкості направлені до лікарні. На місці події працюють співробітники екстрених служб. За попередніми даними, вибух спричинив витік побутового газу.
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