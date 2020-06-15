У Росії образилися на "привіти" СБУ біля будівель їх консульств в Україні

Посольство Росії в Києві направило ноту протесту в МЗС України через білборди і мурали СБУ, які були розміщені біля консульств РФ у декількох містах.

Як повідомляє ТАСС, Міністерство закордонних справ РФ розіслало в ЗМІ коментар, в якому заявило, що патріотичні мурали нібито порушують міжнародні зобов'язання щодо забезпечення умов нормального функціонування дипломатичних установ.

"При потуранні влади на фасад будівлі посольства Росії ввечері цього дня за допомогою спеціального світлового обладнання була спроєктована низка образливих зображень русофобського змісту. "Креативність" проявив і департамент контррозвідки Служби безпеки України, який розмістив свою емблему на будівлях і білбордах поблизу російських Генеральних консульств у Харкові, Одесі та Львові", – пояснили в російському дипвідомстві.

Вони також відзначили, що подібні дії "порушують спокій і ображають гідність" дипломатів.

Міністерство закордонних справ РФ МЗС РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дня Росії перед дипломатичними відомствами країни-агресора з'явилися мурали і білборди з емблемою контррозвідки СБУ. Їх помітили біля консульств РФ у Львові, Одесі та Харкові, а також біля російського посольства в Києві.