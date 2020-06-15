У Росії образилися на "привіти" СБУ біля будівель їх консульств в Україні

У МЗС РФ образилися на патріотичну символіку від СБУ

Посольство Росії в Києві направило ноту протесту в МЗС України через білборди і мурали СБУ, які були розміщені біля консульств РФ в декількох містах.

Як повідомляє ТАСС, Міністерство закордонних справ РФ розіслало в ЗМІ коментар, в якому заявило, що патріотичні мурали нібито порушують міжнародні зобов'язання щодо забезпечення умов нормального функціонування дипломатичних установ.

"При потуранні влади на фасад будівлі посольства Росії ввечері цього дня за допомогою спеціального світлового обладнання був спроектований ряд образливих зображень русофобського змісту. "Креативність" проявив і департамент контррозвідки Служби безпеки України, який розмістив свою емблему на будівлях і білбордах поблизу російських Генеральних консульств у Харкові, Одесі та Львові", – пояснили в російському дипвідомством.

Вони також відзначили, що подібні дії "порушують спокій і ображають гідність" дипломатів.

Міністерство закордонних справ РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дня Росії перед дипломатичними відомствами країни-агресора з'явилися мурали і білборди з емблемою контррозвідки СБУ. Їх помітили біля консульств РФ у Львові, Одесі та Харкові, а також у російського посольства в Києві.