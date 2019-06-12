У Росії накинулися на Україну через морські кордони біля Криму: про що мова

Глава робочої групи з міжнародних питань щодо Криму за президента РФ Олександр Молохов вважає, що претензії Києва в Гаазі на території морського шельфу навколо півострова — абсурдні.

"Крим є складовою частиною Російської Федерації, на території якого поширюється винятково російський суверенітет", — сказав він "РИА Новости".

За його словами, після "возз'єднання" півострова з Росією змінилися і кордони континентального шельфу, з чим українська сторона "повинна змиритися".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях у Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці".

Постійний третейський суд у Гаазі 10-14 червня проводить перші слухання в арбітражі Україна проти Росії про порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

11 червня Україна представить свій перший раунд усних аргументів.

13 червня РФ представить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, в п'ятницю, 14 червня, Україна представить другий раунд своїх усних аргументів.

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