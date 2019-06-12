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/Політика

У Росії накинулися на Україну через морські кордони біля Криму: про що мова

5.4тЧитати матеріал російською

Глава робочої групи з міжнародних питань щодо Криму за президента РФ Олександр Молохов вважає, що претензії Києва в Гаазі на території морського шельфу навколо півострова — абсурдні.

"Крим є складовою частиною Російської Федерації, на території якого поширюється винятково російський суверенітет", — сказав він "РИА Новости".

За його словами, після "возз'єднання" півострова з Росією змінилися і кордони континентального шельфу, з чим українська сторона "повинна змиритися".

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У Росії накинулися на Україну через морські кордони біля Криму: про що мова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях у Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці".

  • Постійний третейський суд у Гаазі 10-14 червня проводить перші слухання в арбітражі Україна проти Росії про порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

  • 11 червня Україна представить свій перший раунд усних аргументів.

  • 13 червня РФ представить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, в п'ятницю, 14 червня, Україна представить другий раунд своїх усних аргументів.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Тег
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Территориальные воды РФ 12 миль от берега, исключительная экономическая зона дл 200 миль. Украина идет лесом.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Полюбасу , залупутинцы пролетят .Как не крути а Крым - Украина .АМИНЬ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Санин Влад, ну, во-первых наблюдатели были приглашены ,кто хотел тот приехал! Во-вторых зачем проводить повторный референдум ( если вас не устроили первого референдума, то где гарантии ,что вы признаете второй ,так можно проводить референдумы до бесконечности) в-третьих ,а с чего ты взял ,что 90% захотят обратно в состав Украины самой нищей страны Европы( всё-таки в России и зарплаты и пенсии по выше ,чем на Украине )
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Санин Влад
Санин Влад
Plotnikov Alex, нет не была это воля народа референдум это полная липа и брехня)))если бы был референдум на него бы пригласили наблюдателей из Европы и мира аираз не пригласили значит это все липа))))пригласили бы и вопросов бы не было)))проведите сейчас референдум но вы побитесь 90% скажут назад))))))
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