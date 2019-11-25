"У Росії аплодують": Полозов розповів про реакцію Москви на відставку Зеркаль

Влада Росії з радістю сприйме відставку заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль, яка раніше повідомляла про свої плани піти з посади.

Про реакцію Москви на ймовірну відставку Зеркаль в ефірі ObozTV розповів російський адвокат Микола Полозов, який захищає звільнених з полону українських моряків.

"Дії Олени Зеркаль та її команди не викликають радості у московських опонентів. Тому що вони чітко, крок за кроком, відстоюють позицію України. Успішно відстоюють. Той факт, що член цієї команди залишає її, дає сподівання російській владі, що інші люди, які прийдуть, будуть менш принциповими і не так жорстко відстоюватимуть українську позицію", – пояснив Полозов.

"Звичайно, це з радістю сприймається. Коли непримиренні противники йдуть з арени бойових судових дій", – зазначив він.

На уточнююче запитання ведучого, чи не аплодують вже в Росії очікуваній відставці Зеркаль, адвокат відповів: "Думаю, аплодують, звичайно ж".

На його думку, якщо українська команда продовжить дотримуватися в міжнародних судових інстанціях тієї ж лінії, що провадила Зеркаль, то шанси на успіх у Києва "дуже високі".

"Якщо ж політично буде дана вказівка поводитися якось інакше – я не готовий прогнозувати, як трибунал відреагує на зміну позиції", – уточнив Полозов.

Олена Зеркаль facebook.com/lana.zerkal

Як писав OBOZREVATEL, раніше заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що залишить свою посаду одразу після процесуальних слухань в Гаазі за новим арбітражем, пов'язаним із захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року.

Своє рішення Зеркаль пояснила тим, що "не може чинити опір (Росії. – Ред.), будучи дипломатом всередині МЗС, яке виконує рішення президента".

Наслідки відставки Зеркаль прояснив директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ Сергій Корсунський. Він попередив, що "замінити такого класного фахівця буде нелегко".

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