У РНБО категорично висловилися про державну мову в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська мова у жодному разі не може бути другою державною в Україні.

Як він зауважив у інтерв'ю "Українській правді" питання мови є принциповим для нашої держави.

"Але є речі, наприклад, питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова, – зазначив він.

За словами Данілова, другою мовою в Україні має бути англійська – її діти мають вивчати із дитячого садочка.

"Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ", – наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов зазначив великий прогрес у становленні президента Володимира Зеленського як державного діяча.