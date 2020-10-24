У Рівному підпалили автомобіль кандидата в депутати облради. Фото

У ніч на суботу, 24 жовтня, у Рівному підпалили автомобіль Mercedes CLS 350 44-річного директора комунального підприємства та кандидата у депутати до обласної ради.

Як повідомляється на сайті управління Національної поліції в Рівненській області, легковик був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника.

Вогнем знищено бампер та моторний відсік автомобіля (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Із місця події криміналісти вилучили пластмасову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

За даними місцевих ЗМІ, авто належить кандидату №1 в облраду від "Слуги народу", керівнику "Рівнеоблводоканалу" Андрію Караушу.

Mercedes CLS 350 2012 року випуску директор комунального підприємства придбав у 2018 році. Згідно із даними декларації, обійшовся транспортний засіб Караушу в майже 800 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві також спалили авто кандидату в депутати від "Слуги народу".