У Рівному під стінами ТВК влаштували проплачений мітинг

У Рівному під стінами територіальної виборчої комісії зібрався мітинг, щоб завадити членам комісії зареєструвати партію "Рівне Разом" для участі у місцевих виборах.

Про це вранці 28 вересня повідомили представники політсили "Рівне Разом". Вони зазначили, що це проплачене зібрання – справа рук опонентів, які не можуть змиритись із високими рейтингами нової партії.

Також є інформація про можливе проведення не лише мітингу, але й силових акцій. Дізнавшись про це, політична партія "Рівне Разом" виступила із заявою про те, що представники влади хочуть скористатись недосконалістю нового виборчого законодавства і різними способами намагаються не допустити до реєстрації для участі у місцевих виборах нову політичну партію.

У "Рівне Разом" пояснюють, що все через конфлікт, який мав місце ввечері 24 вересня, в останній день реєстрації кандидатів. Тоді під час подачі документів виявили технічні описки і звернулись із заявою до членів ТВК, аби ті повернули перший варіант. Однак через тиск із боку конкурентів "Рівне Разом" члени комісії не вернули його представникам партії, а поклали в сейф. Тоді юрист політсили подав новий пакет документів, уже відредагований варіант, встигнувши це зробити у встановлений законодавством термін.

Представники "Рівне Разом" переконані, що їхні опоненти діють всупереч закону. Вони вважають, що це все роблять через те, що у нової політичної сили, згідно з результатами соцопитувань, рейтинги не гірші, аніж у пропрезидентської партії, а законних методів для дискредитації конкурентів – не знайшли.

Небайдужі рівняни можуть прийти під стіни Рівненської ТВК (вулиця Шевченка,45), щоб підтримати "Рівне Разом".