У рідному місті Зеленського впав рівень довіри до "слуг" – опитування

Рівень підтримки партії "Слуга народу" у рідному місті президента України Володимира Зеленського – Кривому Розі склав трохи більше 23%.

Про це говорять дані соцопитування групи "Рейтинг", яке було проведений 8-9 жовтня. Журналіст Денис Казанський зазначив, що на парламентських виборах 2019 року "слуги" отримали в Кривому Розі близько 60% голосів.

Дані опитування вказали на те, що в рейтингу до міської ради Кривого Рогу лідирує партія "Блок Вілкула Українська перспектива" з рейтингом 33,8%. Далі йде партія "Слуга народу", яку готові підтримати 23,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 10,3%, партія Шарія – 8,2%, "Європейська солідарність " – 7,3%, "Сила людей" – 6,1%, "Батьківщина" – 4,7%, "Пропозиція" – 4, 2%. Не визначилися з вибором близько 23%.

Рейтинг партій "Рейтинг"

Серед кандидатів в мери лідирує поточний глава міста Юрій Вілкул: 40,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором. 29,0% готові підтримати Дмитра Шевчика (Слуга народу), 10,1% – Костянтина Павлова (ОПЗЖ), 7,2% – Юрія Ярового (Євросолідарність), 5,5% – Юрія Мілобога (Сила людей). Не визначились, за кого голосувати, близько 20% опитаних.

Додамо, що опитування показало, що 72% городян обов'язково візьмуть участь у місцевих виборах, ще близько 20% – коливаються брати участь, 8% – малоймовірно, що будуть голосувати.

Рейтинг кандидатів у мери "Рейтинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитувань серед українців на місцевих виборах умовний 5% бар'єр долають п'ять партій.