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У РФ заявили про припинення контактів Волкера з Сурковим

3.2тЧитати новину російською

Переговори спецпредставника США по Україні Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим щодо Донбасу опинилися під питанням, оскільки формат взаємодії вичерпав себе.

Про це пише російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів. За його словами, нових зустрічей в доступному для огляду майбутньому не заплановано.

"Цей переговорний формат сприяв вирішенню цілого комплексу суперечностей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Найголовніше, він дозволяв Москві і Вашингтону не тільки своєчасно "звіряти годинник", але і зрозуміти, як бачить цей конфлікт і якими міркуваннями керується кожна зі сторін. Однак на сьогодні формат дав все, що міг, і себе вичерпав", - заявило джерело.

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При цьому, як стверджується, зараз стоїть питання про доцільність збереження формату як такого.

"Не виключено, що формат може бути видозмінений, або замінений іншим форматом", - повідомило російське джерело.

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Нагадаємо, раніше Волкер неодноразово заявля, що Росія несе пряму відповідальність за війну на Донбасі.

Зазначимо, що Волкер був призначений Держдепартаментом на посаду спецпредставника по Україні у липні 2017 року. За рік роботи він провів ряд зустрічей з Сурковим, але, за його ж словами, значних результатів вони не дали через відмову російської сторони йти на компроміси, зокрема в питанні введення миротворців на Донбас.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Курт ВолкерВладислав Сурков
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
москва не может устранять противоречия, она создана ради противостояния Киеву и обречена плодить противоречивое и быть самой жертвой противоречий
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