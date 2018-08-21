У РФ заявили про припинення контактів Волкера з Сурковим

Переговори спецпредставника США по Україні Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим щодо Донбасу опинилися під питанням, оскільки формат взаємодії вичерпав себе.

Про це пише російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів. За його словами, нових зустрічей в доступному для огляду майбутньому не заплановано.

"Цей переговорний формат сприяв вирішенню цілого комплексу суперечностей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Найголовніше, він дозволяв Москві і Вашингтону не тільки своєчасно "звіряти годинник", але і зрозуміти, як бачить цей конфлікт і якими міркуваннями керується кожна зі сторін. Однак на сьогодні формат дав все, що міг, і себе вичерпав", - заявило джерело.

При цьому, як стверджується, зараз стоїть питання про доцільність збереження формату як такого.

"Не виключено, що формат може бути видозмінений, або замінений іншим форматом", - повідомило російське джерело.

Нагадаємо, раніше Волкер неодноразово заявля, що Росія несе пряму відповідальність за війну на Донбасі.

Зазначимо, що Волкер був призначений Держдепартаментом на посаду спецпредставника по Україні у липні 2017 року. За рік роботи він провів ряд зустрічей з Сурковим, але, за його ж словами, значних результатів вони не дали через відмову російської сторони йти на компроміси, зокрема в питанні введення миротворців на Донбас.