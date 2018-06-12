У рамках позову проти РФ Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН

Меморандум поданий у рамках позову проти Росії про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомили в МЗС України.Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН в Гаазі у рамках позову проти Росії. Про це у вівторок, 12 червня, повідомила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Вона наголосила, що йдеться про позов щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Меморандум містить "докази порушення міжнародного права Росією", зазначила Зеркаль. Поданий меморандум - це "29 томів", що містять "більше 17 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справі", запевнила представниця МЗС України. Зеркаль визнала, що під час збору матеріалів "важливою виявилася робота неурядових організацій і експертів, які збирають докази порушень міжнародного права в Криму і на Донбасі".

Тепер українська сторона очікує заперечення з боку Росії щодо юрисдикції суду. "Після подання меморандуму Росія отримає право подати свої заперечення про наявність юрисдикції суду розглядати цю справу. Так само, як і в справі Грузія проти Росії, остання скористається цим правом, і через три місяці ми отримаємо ці заперечення", - написала вона.

Сам розгляд питання щодо юрисдикції триватиме близько півтора року. Після чого розпочнеться письмова і усна стадії розгляду справи. "Загалом, все займе ще кілька років", - підсумувала Зеркаль. Водночас вона наголосила, що "Росія має нагоду будь-коли визнати неправомірність своїх дій і врегулювати ситуацію". В іншому разі "відповідальність Росії як держави за міжнародні протиправні дії буде встановлена судом", попередила Зеркаль.