У ралі "Дакар" уперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна

Автомобільні перегони "Дакар" уперше відбудуться в межах однієї країни - Перу. 25-річний перуанець Лукас Баррон буде штурманом в екіпажі свого батька, який п'ять разів брав участь у цьому ралі.У автомобільних перегонах "Дакар" у 2019 році вперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна. 25-річний перуанець Лукас Баррон буде штурманом в екіпажі свого батька Жака Баррона під час ралі, яке стартує 6 січня в Перу.

Завдання штурмана - стежити за трасою і повідомляти про ймовірні технічні проблеми. "Наша мета - дійти до фінішу", - заявив Лукас Баррон у четвер, 3 січня, інформагенції AFP.

Уперше в історії "Дакару" всі десять етапів перегонів відбудуться в межах однієї країни - Перу. "Це буде просто, адже ми знаємо маршрут", - вважає Лукас Баррон.

Батько Лукаса розповів, що без жодних труднощів зареєстрував сина для участі в ралі. За його словами, Лукас здоровий, має необхідні дозвільні документи і може чудово контролювати стан автомобіля. Сам 55-річний Жак Баррон уже п'ять разів брав участь у ралі "Дакар".