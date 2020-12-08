У Раду внесли законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, який повинен відновити повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.
Законопроєкт №4470 "Про внесення змін до Закону України "Про попередження корупції" зареєстровано 7 грудня, йдеться на сайті парламенту.
Автори документа відзначили, що новий закон має знизити рівень корупції в Україні та відновити належну діяльність НАЗК. Також у законопроєкті йдеться про наділення агентства необхідними повноваженнями і правами для їх реалізації.
Крім того, закон повинен забезпечити додаткові гарантії дотримання гарантій незалежності суддів, суддів Конституційного Суду України під час реалізації повноважень НАЗК.
У тексті законопроєкту вказано порядок реагування НАЗК на визначення фактів корупції. Крім цього, прописано порядок встановлення деяких особливостей такого реагування з боку НАЗК у разі вчинення відповідних дій суддями або суддями КСУ.
У законопроєкті передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Запропонований законопроєкт також передбачає:
Порядок здійснення контролю та повної перевірки декларацій і моніторинг способу життя суб'єктів декларування.
Вводить правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб.
Встановлюються особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя щодо суддів, суддів КСУ.
Правове регулювання порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю.
Забезпечення правового регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна та обмежили повноваження НАЗК. Це рішення дало початок конституційній кризі в Україні.
27 листопада президент України Володимир Зеленський вніс у Раду свій законопроєкт про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.
Пізніше глава НАЗК Олександр Новіков надіслав офіційного листа президенту України з проханням накласти вето на законопроєкт 4460-д. Головною причиною прохання стала відсутність покарання у вигляді позбавлення волі для тих, хто навмисне не подав декларацію або вказав у ній неправдиві дані.
4 грудня Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт, яким відновлюється відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Президенту Зеленському передали на підпис ухвалений парламентом закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та неподання декларацій.