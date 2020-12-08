У Раду внесли законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, який повинен відновити повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Законопроєкт №4470 "Про внесення змін до Закону України "Про попередження корупції" зареєстровано 7 грудня, йдеться на сайті парламенту.

Автори документа відзначили, що новий закон має знизити рівень корупції в Україні та відновити належну діяльність НАЗК. Також у законопроєкті йдеться про наділення агентства необхідними повноваженнями і правами для їх реалізації.

Крім того, закон повинен забезпечити додаткові гарантії дотримання гарантій незалежності суддів, суддів Конституційного Суду України під час реалізації повноважень НАЗК.

У тексті законопроєкту вказано порядок реагування НАЗК на визначення фактів корупції. Крім цього, прописано порядок встановлення деяких особливостей такого реагування з боку НАЗК у разі вчинення відповідних дій суддями або суддями КСУ.

У законопроєкті передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Запропонований законопроєкт також передбачає:

Порядок здійснення контролю та повної перевірки декларацій і моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

Вводить правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб.

Встановлюються особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя щодо суддів, суддів КСУ.

Правове регулювання порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю.

Забезпечення правового регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

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