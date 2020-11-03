У Раду внесли законопроєкт про антикорупційне законодавство

Група народних депутатів на чолі зі спікером Дмитром Разумковим внесла на розгляд парламенту законопроєкт №4304 про відновлення дії ряду положень антикорупційного законодавства.

Документ зареєстрований на сайті ВРУ. Його ініціаторами стали понад 100 народних депутатів фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", груп "За майбутнє", "Довіра" та позафракційних.

Законопроеєкт передбачає відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України, які раніше були визнані Конституційним судом України такими, що не відповідають Основному закону країни.

У тексті документу говориться, що він спрямований на "усунення стану правової невизначеності в сфері попередження і боротьби з корупцією, що виник у зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 по справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, оскільки такий стан несумісний з принципом верховенства права (ст. 8 Конституції України)".

Головним комітетом для розгляду документа визначено комітет з питань антикорупційної політики.

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