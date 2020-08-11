У Раду внесли постанову про невизнання виборів у Білорусі

Ольга Ліпич Політика 13:51, 11.08.2020

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді постанову про невизнання президентських виборів в Республіці Білорусь.

Про це Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі. В якості підтвердження, народний депутат навів карту проєкту від апарату Верховної Ради.

У документі також говориться про неприпустимість насильства проти мирних протестувальників в Білорусі.

Telegram / ГОНЧАРЕНКО

"Друзі, ми з вами! Тримаємо лад! Свобода близько!", – написав Гончаренко.

Telegram / ГОНЧАРЕНКО

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