У Раду внесли новий законопроєкт про прослуховування і обшуки в нардепів

До Верховної Ради подали новий проєкт закону, який передбачає прослуховування й обшуки в депутатів.

Документ був зареєстрований 7 жовтня, пише "РБК-Україна" з посиланням главу Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського. Він передбачає дозвіл процедури прослуховування нардепів-фігурантів розслідувань без дозволу парламенту.

"1 січня набувають чинності зміни до Конституції. З цього моменту виникають всі підстави для визнання неконституційними чинних норм: і в КПК, і в законі "Про статус народного депутата". Тому термін для ухвалення даного законопроєкту – фактично до 1 січня 2020 року", – уточнили вони.

Цей документ має бути розглянутий комітетом, а опісля винесений на голосування. За словами глави Комітету з антикорупційної політики Галини Янченко, під законопроєктом підписалися 50 "слуг народу".

РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, проєкт закону з пунктами про дозвіл обшуків і прослуховування у народних обранців розглядали ще 4 жовтня, однак парламентарі своїми правками виключили з нього ці норми. Так вони не змогли остаточно зняти з себе недоторканність.

Замість цього вони до кінця 4 жовтня пообіцяли внести в Раду новий проєкт закону, який би передбачав ці процедури.

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