У Раду від "Слуги народу" зайшов колишній соратник Порошенка

У четвер, 5 грудня, Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Мандзія народним депутатом, обраним від партії "Слуга народу".

Як повідомляє пресслужба ЦВК, Мандзій обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Він балотувався на виборах за списком "СН" під номером 136.

Мандзій потрапив в Раду замість колеги по партії Олександра Кубракова, який став главою "Укравтодору".

Сергій Мандзій народився в 1974 році, проживає в Хмельніцком. Закінчив економічний факультет Технологічного університету "Поділля" та юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Навчався в аспірантурі Хмельницького Національного університету.

З 2001 року директор ТОВ "Рембуд". У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради 6 скликання по мажоритарному округу від "Народної партії". У 7-му скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Сергія Лабазюка.

Сергій Мандзій

У 2015 році балотувався на посаду міського голови Хмельницького від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

Сергій Мандзій на виборах в 2015 році

Голова Федерації хокею Хмельницької області, голова Ради Федерації хокею України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова і Олексія Кучера.

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