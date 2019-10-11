"Віталік-водій": Кошкіна розказала, як у Раду від "Слуги народу" пройшла випадкова людина

Журналістка Соня Кошкіна поділилася історією про те, як у Верховну Раду по мажоритарному округу від президентської партії "Слуга народу" пройшов водій, документи якого нібито випадково потрапили в Центрвиборчком.

Подробиці вона розповіла в своєму Telegram-каналі, не вказуючи джерел інформації. При цьому, Кошкіна запевнила, що всі факти відповідають дійсності.

Так, за її словами, на одному з округів кілька скликань поспіль перемагав контрабандист, який "прибирав" усіх конкурентів.

У Раду від "Слуги народу" випадково пройшов водій

"Останній день перед здачею документів у ЦВК. В одному приміщенні зібралися лідери "Слуги" в даному регіоні. Вирішують організаційні питання. Один із головних – кого поставити на "проклятий" округ? Ні миттям, ні палицею, ні за гроші, не хоче ніхто", – написала Кошкіна.

В кімнату, де засідали "слуги народу" увійшов водій одного з них, якого звуть Віталій, і у нього попросили паспорт. У такий спосіб нібито був визначений кандидат по округу. На подив Кошкіної, він переміг своїх опонентів і пройшов у Раду.

"Слухаючи цю історію, я не знала, плакати мені чи сміятися. Адже вона реальна. Абсолютно реальна. Віталік-водій – це навіть крутіше за весільного фотографа і тамаду. Сам він, бідолаха, звичайно, не в своїй тарілці – сидить у залі тихіше води, нижче трави. Тим не менш, факт: він – народний депутат", – підсумувала Кошкіна.

Однак користувачі засумнівалися в правдивості розповіді, звернувши увагу на нестиковки. У коментарях Кошкіній вказали на те, що вона заявила, що не змінювала імені нардепа, але серед мажоритарників від "Слуги народу" Віталія не виявилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради від "Слуги народу" пройшла "світська левиця" з Маріуполя Маргарита Шол.

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