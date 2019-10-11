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12 жовтня • оновлено в 02:24
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"Віталік-водій": Кошкіна розказала, як у Раду від "Слуги народу" пройшла випадкова людина

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Журналістка Соня Кошкіна поділилася історією про те, як у Верховну Раду по мажоритарному округу від президентської партії "Слуга народу" пройшов водій, документи якого нібито випадково потрапили в Центрвиборчком.

Подробиці вона розповіла в своєму Telegram-каналі, не вказуючи джерел інформації. При цьому, Кошкіна запевнила, що всі факти відповідають дійсності.

Так, за її словами, на одному з округів кілька скликань поспіль перемагав контрабандист, який "прибирав" усіх конкурентів.

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У Раду від "Слуги народу" випадково пройшов водій

У Раду від "Слуги народу" випадково пройшов водій

"Останній день перед здачею документів у ЦВК. В одному приміщенні зібралися лідери "Слуги" в даному регіоні. Вирішують організаційні питання. Один із головнихкого поставити на "проклятий" округ? Ні миттям, ні палицею, ні за гроші, не хоче ніхто", – написала Кошкіна.

В кімнату, де засідали "слуги народу" увійшов водій одного з них, якого звуть Віталій, і у нього попросили паспорт. У такий спосіб нібито був визначений кандидат по округу. На подив Кошкіної, він переміг своїх опонентів і пройшов у Раду.

"Слухаючи цю історію, я не знала, плакати мені чи сміятися. Адже вона реальна. Абсолютно реальна. Віталік-водій це навіть крутіше за весільного фотографа і тамаду. Сам він, бідолаха, звичайно, не в своїй тарілцісидить у залі тихіше води, нижче трави. Тим не менш, факт: він – народний депутат", – підсумувала Кошкіна.

"Віталік-водій": Кошкіна розказала, як у Раду від "Слуги народу" пройшла випадкова людина
"Віталік-водій": Кошкіна розказала, як у Раду від "Слуги народу" пройшла випадкова людина

Однак користувачі засумнівалися в правдивості розповіді, звернувши увагу на нестиковки. У коментарях Кошкіній вказали на те, що вона заявила, що не змінювала імені нардепа, але серед мажоритарників від "Слуги народу" Віталія не виявилося.

"Віталік-водій": Кошкіна розказала, як у Раду від "Слуги народу" пройшла випадкова людина
"Віталік-водій": Кошкіна розказала, як у Раду від "Слуги народу" пройшла випадкова людина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради від "Слуги народу" пройшла "світська левиця" з Маріуполя Маргарита Шол.

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Особа
Соня Кошкіна, LB
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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