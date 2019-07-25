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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У Раду від "Слуги народу" пройшла кандидат, яка заступилася за терористів "ДНР"

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За підсумками голосування на позачергових виборах до Верховної Ради в 66-му окрузі на Житомирщині в парламент проходить Тетяна Грищенко від "Слуги народу".

Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Вона отримала 28,75% голосів, відірвавшись від найближчого конкурента Віталія Журавського (самовисуванець) на 8%.

Грищенко відома тим, що спілкуючись із журналістом, засумнівалася у тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи. Вона має середню спеціальну освіту і тимчасово не працює.

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Тетяна Грищенко

Тетяна Грищенко

Скріншот

У Раду від "Слуги народу" пройшла кандидат-прихильниця терористів "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грищенко, спілкуючись із журналістами, все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на запитання, чи вважає вона це нормальним, кандидат у парламентарі ухилилася.

У першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Воно тупе,дурне та безграмотне..Хіба по лицю не видно?!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Жах!Кухарка буде приймати Закони маючи при цьому середьню освіту..Що ж більшовицьке ,,Кто б ыл никем,тот станет всем "остається в силі..Вийде оце бидло,яке виносило нічні горшки з під старих поляків,з добрим достатком як і бидлота Гаврилюк,який чомусь себе козаком вважає..Бо буде продавати свої голоса..В таких випадках конче потрібен закон про відклик нардепа,що не оправдав довіри виборців.
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
" общаясь с журналистом, усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы" ,прям серьезнейшее обвинение....
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