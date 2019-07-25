У Раду від "Слуги народу" пройшла кандидат, яка заступилася за терористів "ДНР"

За підсумками голосування на позачергових виборах до Верховної Ради в 66-му окрузі на Житомирщині в парламент проходить Тетяна Грищенко від "Слуги народу".

Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Вона отримала 28,75% голосів, відірвавшись від найближчого конкурента Віталія Журавського (самовисуванець) на 8%.

Грищенко відома тим, що спілкуючись із журналістом, засумнівалася у тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи. Вона має середню спеціальну освіту і тимчасово не працює.

Тетяна Грищенко Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грищенко, спілкуючись із журналістами, все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на запитання, чи вважає вона це нормальним, кандидат у парламентарі ухилилася.

У першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

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