У Раду від "Слуги народу" йде тамада: хто він

У виборчому списку партії "Слуга народу" серед кандидатів виявився ведучий Ігор Кривошеєв.

Як з'ясувалося, він ще працює тамадою. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Щербина.

"Завершуючи на сьогодні тему списку "Слуги народу" не міг обійти увагою №38 Ігоря Кривошеєва, представника команди Зеленського в Ужгороді. Натурально тамада. І це не метафора. Професійний ведучий весіль, з великим портфоліо", — написав він.

Зеленський і Кривошеєв Facebook Кривошеєва

Ігор Кривошеєв веде весілля Facebook Кривошеєва

Ігор Кривошеєв Facebook Кривошеєва

Кривошеєв також раніше грав у КВН, був капітаном ужгородської команди "Тяп-ляп", брав участь у гумористичному шоу "Ліга сміху".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть двоє журналістів телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на вибори до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

У виборчому списку партії також виявився Дмитро Співак, якого пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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