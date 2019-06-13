У Раду від партії Зеленського зібрався відомий комік із "Ліги сміху": що відомо

Український комік Сергій Сивохо став кандидатом у депутати від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Про це повідомляє УНН, посилаючись на власні джерела. За даними видання, він буде балотуватися по 49 мажоритарному округу (центр – місто Костянтинівка Донецької області).

Відзначимо, в цьому окрузі Сивохо буде конкурувати з главою політради партії "Опозиційний блок" Борисом Колесніковим. Останній керує підприємством "АПК-Інвест" під Костянтинівкою.

Нагадаємо, Сергій Сивохо родом із Донецька. Гумористичну кар'єру почав у "Клубі веселих і кмітливих", брав участь у донецькій команді "ДПИ", а також у збірній "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" та інших.

Після цього, у 2000-х, вів кілька телевізійних шоу, зокрема, "Как стать звездой", "Скрытая камера" на 1+1, також був творчим продюсером програми "Большая разница по-украински".

Пізніше став членом журі в гумористичному проекті "Кварталу 95" "Ліга сміху". Є співвласником і продюсером "Мега-радіо", також на ньому був радіоведучим.

Сергій Сивохо на "Лізі сміху" (крайній зліва) Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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