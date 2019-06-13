У Раду від партії Зеленського зібрався відомий комік із "Ліги сміху": що відомо

Український комік Сергій Сивохо став кандидатом у депутати від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".
Про це повідомляє УНН, посилаючись на власні джерела. За даними видання, він буде балотуватися по 49 мажоритарному округу (центр – місто Костянтинівка Донецької області).
Відзначимо, в цьому окрузі Сивохо буде конкурувати з главою політради партії "Опозиційний блок" Борисом Колесніковим. Останній керує підприємством "АПК-Інвест" під Костянтинівкою.
Нагадаємо, Сергій Сивохо родом із Донецька. Гумористичну кар'єру почав у "Клубі веселих і кмітливих", брав участь у донецькій команді "ДПИ", а також у збірній "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" та інших.
Після цього, у 2000-х, вів кілька телевізійних шоу, зокрема, "Как стать звездой", "Скрытая камера" на 1+1, також був творчим продюсером програми "Большая разница по-украински".
Пізніше став членом журі в гумористичному проекті "Кварталу 95" "Ліга сміху". Є співвласником і продюсером "Мега-радіо", також на ньому був радіоведучим.
Сергій Сивохо на "Лізі сміху" (крайній зліва)
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.
8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній виявилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська й Ольга Стефанишина.
У цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.
Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.
Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.
9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". У першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.
Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.
10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.
Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком.
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