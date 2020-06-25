У Раду пройшли б чотири партії: з'явилося нове опитування

Якби вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю, то до парламенту впевнено пройшли б чотири партії.

Згідно з результатами опитування, проведеного Центром соціального моніторингу, за партію "Слуга народу" проголосували б 30,5% тих, хто визначився і голосуватиме.

При цьому "Опозиційну платформу – За життя" підтримали б 18,6% тих, хто визначився, "Європейську солідарність" – 12%, а "Батьківщину" – 9,7%.

"Сила і честь" і "Громадянська позиція" набрали б 4,3% і 4,2% голосів відповідно, "Свобода" і "Радикальна партія Олега Ляшка" – по 3,2%, а "Голос" і "Партія Шарія" – по 2,1%.

Зіпсували б бюлетень 4,1% респондентів, не голосували б 9,5%, не змогли відповісти 14,4%.

Якщо порівнювати ці дані з результатами виборів в липні 2019 року, то рейтинг "Слуги народу" знизився майже на 13%, ОПЗЖ – виріс на 5%, "ЄС" – на 4%, "Батьківщини" – на 1,5%.

В ході опитування 10-19 червня методом особистого інтерв'ю було опитано 3037 осіб у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Статистична похибка вибірки – не більше 1,9%.

smc.org.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з дослідженням соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 17 по 21 січня, в Раду проходили 5 партій.