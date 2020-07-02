У Раду пройшли б чотири партії, "Слуга" лідирує з антирекордним показником, – опитування

Чотири партії пройшли б до Верховної Ради, якби парламентські вибори проходили в найближчу неділю.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційна платформа – За життя" проголосували б 15,3% українців, за "Європейську солідарність" – 13,6%, за "Батьківщину" – 10,7%.

При цьому "Сила і честь" і партія Шарія набрали б по 3,7%, Радикальна партія – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 2,2%.

Близько 20% опитаних не визначилися з партійними уподобаннями.

В ході дослідження методом особистого інтерв'ю було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування Центру соціального моніторингу також показало проходження в Раду чотирьох партій.