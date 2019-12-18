Українці довіряють всього чотирьом партіям: що говорить закрита соціологія

У Верховну Раду проходить всього 4 політичні партії. "Слуга народу" сміливо утримує більшість, а партія Святослава Вакарчука "Голос" взяла б усього 2%.

Саме такі дані отримав OBOZREVATEL від закритої соціології партії влади. І ми вирішили не просто опублікувати їх, а перевірити і з'ясувати, кому і як довіряють українці. Деталі – у матеріалі.

Що нам відомо?

Закрита соціологія на замовлення партії "Слуга народу" проведена буквально кілька днів тому. Джерело OBOZREVATEL запевняє, дані отримані після "нормандської зустрічі" президента Володимира Зеленського і приблизно відбивають настрої українців на середину грудня.

Основна інформація така:

"Слуга народу" – 43%

"Опозиційна платформа – За життя" – 12%

"Європейська солідарність" – 10%

"Батьківщина" – 9%

"Голос" – 2%

"Свобода" – 2%

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Решта партій набирають іще менше. Чудовий результат для монобільшості, якщо вірити статистиці. Виходить, що за тиждень до початку парламентських канікул (Різдво, Новий рік), СН утримує позиції. І це незважаючи на десятки скандалів, а також досить хворобливе голосування за ринок землі тощо.

Також джерело додало, що в останні місяці істотно впала підтримка партії "Голос", а "Свобода" трохи набрала.

Що кажуть експерти

Ми вирішили перевірити цю інформацію і опитали фахівців. У коментарі OBOZREVATEL відразу кілька соціологічних компаній зізналися, що найближчими днями опублікують дані своїх досліджень.

Тим самим вони планують "закрити" рік свіжими соціологічними опитуваннями. Адже зараз є одразу кілька факторів, які можуть змінити вподобання українців:

Голосування щодо ринку землі. Українці суперечливо оцінюють таку ідею;

Перші платіжки за опалення. Як відомо, зниження ціни на газ не відбулося;

Наслідки зустрічі в Парижі і переговорів із Путіним. Багато українців не побачили там "зради";

Можливе повернення полонених. За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" був анонсований обмін утримуваними особами до кінця 2019 року.

За словами директора центру "Соціальний моніторинг" Дмитра Дмитрука, позиції всіх партій, поданих у рейтингу, залишаються незмінними. СН на першому місці, потім ОПЗЖ, ЄС і "Батьківщина", а рейтинг "Голосу" справді просів. Однак щодо цифр не все так однозначно.

"Якщо не беремо до уваги лідера, то в інших партій підтримка приблизно така. Різниця може бути десь 1-1,5%. Стосовно "Слуги народу", то сказати важко. Тим більше зараз досить багато резонансних подій – голосування щодо ринку землі, зустріч у Парижі тощо. Давайте дочекаємося наших офіційних результатів і побачимо, що вийде", – наголосив Дмитрук.

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Соціолог із групи "Рейтинг" Олексій Антипович у відповідь на запитання OBOZREVATEL навів дані нещодавнього рейтингу його компанії. Так, за результатами опитування в період з 20 по 24 листопада, симпатії українців такі:

"Слуга народу" – 44,8%

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,7%

"Європейська солідарність" – 9,6%

"Батьківщина" – 8,5%

"Голос" – 4,4%

"Сила і честь" – 2,6%

"Громадянська позиція" – 2,2%

Антипович також пояснив, що важливі соціально-політичні події відбиваються на рейтингах приблизно через 2 тижні. Тобто реакцію на підвищення тарифу на газ, наприклад, можна побачити десь через 10 днів. І компанія також планує опублікувати своє дослідження найближчим часом.

Партія "Голос" у Раді

Якщо вірити закритим опитуваннями і нещодавнім дослідженням групи "Рейтинг", СН довіряє приблизно 40% українців. Але не виключено, що після фінального голосування щодо ринку землі і перших платіжок позиції монобільшості похитнуться.

Решта партій зберегли свої позиції. Кепські справи у "Голосу", адже, що офіційні дані, що закриті засвідчують падіння підтримки. Це може бути пов'язано з відсутністю чіткої позиції з деяких важливих питань (наприклад голосування з відкриття ринку землі), а також дивні і суперечливі законопроєкти (як з ідеєю дозволити без перевірок імпорт ліків в Україні).

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