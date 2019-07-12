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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У Раду проходять 5 партій: результати свіжого опитування

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На позачергових виборах в Верховну Раду можуть пройти п'ять політичних партій.

Про це говорять результати опитування, яке провела компанія Info Sapiens (колишня GfK Ukraine).

Відзначається, що 57% дорослого населення України, швидше за все, підуть голосувати 21 липня і оцінюють імовірність участі у виборах на 7-10 за 10-бальною шкалою.

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Згідно з отриманими даними в Раду проходять такі партії:

  • "Слуга народу" (43,4% опитаних від тих, хто планує прийти на вибори і 45,2% від тих, хто визначився з вибором);

  • "Європейська солідарність" (9,7% і 10,1%);

  • "Опозиційна платформа - За життя" (8,9% та 9,3%);

  • "Батьківщіна" (8,1% та 8,4%);

  • "Голос" (7,6% та 7,9%).

Решта партій набирають менше 5% голосів українців, які визначилися з вибором.

У Раду проходять 5 партій: результати свіжого опитування

Скріншот

Опитування проведене методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Вибірка дослідження становить 880 осіб у віці від 18 років.

Компанія Info Sapiens була створена 2018 році колишніми співробітниками GfK Ukraine. Компанія проводить польові роботи для GfK Ukraine і продовжує проект GfK Ukraine "Споживчі настрої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно свіжим соціологічними опитуваннями, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги Партія Вакарчука "Голос" Партія "Слуга народу" Партія "За життя" ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність"
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свин с плдсвинком-голосящим не пройдут
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