Партія Порошенка виборола мажоритарний округ: хто пройшов в Раду

Партія "Європейська Солідарність" перемогла в одному мажоритарному окрузі у Львівській області.

Як зазначено на сайті Центральної виборчої комісії, переобратися вдалося народному депутату Миколі Княжицькому. Він переміг на 116 окрузі (Залізничний і Шевченківські райони) у Львові.

За результатами обробки 97% бюлетенів, кандидат набрав 19,5 тисяч голосів. Миколі Княжицькому 51 рік, він діючий народний депутат від фракції "Народного фронту". У парламенті очолював комітет з питань культури і духовності. Був одним з основних авторів і лобістів закону про українську мову.

Микола Княжицький

Судячи з попередніх даних, він є єдиним мажоритарним кандидатом від "Європейської Солідарності", якому вдалося здобути перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними обробки 93,29% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" – 43,14%. На другому місці розташувалася "Опозиційна платформа -За життя" з 13,05%. Третю позицію, всупереч прогнозам і даними екзит-полів, раптово зайняла ВО "Батьківщина", набравши 8,18% голосів виборців. Відповідні результати опубліковані на сайті Центрвиборчкому.

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