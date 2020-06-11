У Раду офіційно прийняли нового "слугу народу" замість Ткаченка

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дениса Маслова.

Він поповнив лави фракції "Слуги народу" у Раді замість Олександра Ткаченка, якого нещодавно призначили міністром культури й інформаційної політики. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що Верховна Рада України своєю постановою достроково припинила повноваження Ткаченка, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "СН" у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

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"Відтак Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса В’ячеславовича", – йдеться у повідомленні.

У ЦВК підкреслили, що Маслов народився у 1983 році, він має вищу освіту і є директором ТОВ "Авін Трейд", проживає в Дніпрі. Членом політичної партії "Слуга народу" його було включеного до її виборчого списку під №138.

Денис Маслов most-dnepr.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після призначення Олександра Ткаченка на посаду міністра культури й інформаційної політики, його місце у ВРУ займе юрист і екссуддя Денис Маслов.