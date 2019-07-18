У Раду можуть прорватися сім партій: названі лідери

На позачергових виборах до Верховної Ради можуть пройти сім політичних партій.

Про це говорять результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з даними, найбільше голосів отримує президентська партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями і 38,2% всіх опитаних.

Також долають 5% -й прохідний бар'єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (10,5% визначишся і 7,9% всіх опитаних), партія "Європейська солідарність" (7,7% та 5,7% відповідно), ВО "Батьківщина" (6,9% та 5,1%) і партія "Голос" (5,9% та 4,6%).

Крім того, потрапити в Раду можуть партія "Сила і честь", яку готові підтримати 3,8% визначишся і 2,9% всіх респондентів, і "Опозиційний блок" з підтримкою 3,1% і 2,4% відповідно.

Рейтинг інших політсил набирає менше 3%.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологічна служба Центру Разумкова опублікувала результати дослідження, які показали прохідність партій в парламент.

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