У Раду можуть пройти п'ять партій: список лідерів змінився

На позачергових виборах до Верховної Ради в парламент можуть пройти п'ять політичних партій.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

Так, лідером залишається президентська партія "Слуга народу" (31,8% усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах та вже визначився із вибором).

Далі йде політсила "Опозиційна платформа – За життя", за яку готові проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%. Партію Святослава Вакарчука "Голос" хочуть підтримати відповідно 7% і 8,8%.

За партію п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" готові проголосувати 6,1% і 8,3%. І за ВО "Батьківщина" – відповідно 6,1% і 7%.

Також із урахуванням статистичної похибки на межі проходження в Раду перебувають партії "Сила і честь", за яку готові проголосувати 3,7% і 4,6% опитаних відповідно, і "Опозиційний блок" із підтримкою 3,% і 3,8 % відповідно.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Info Sapiens (колишня GfK Ukraine) провела опитування, згідно з яким на позачергових виборах до Верховної Ради можуть пройти п'ять політичних партій.

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