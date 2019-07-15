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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У Раду можуть пройти п'ять партій: список лідерів змінився

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На позачергових виборах до Верховної Ради в парламент можуть пройти п'ять політичних партій.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

Так, лідером залишається президентська партія "Слуга народу" (31,8% усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах та вже визначився із вибором).

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Далі йде політсила "Опозиційна платформа – За життя", за яку готові проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%. Партію Святослава Вакарчука "Голос" хочуть підтримати відповідно 7% і 8,8%.

За партію п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" готові проголосувати 6,1% і 8,3%. І за ВО "Батьківщина" – відповідно 6,1% і 7%.

Також із урахуванням статистичної похибки на межі проходження в Раду перебувають партії "Сила і честь", за яку готові проголосувати 3,7% і 4,6% опитаних відповідно, і "Опозиційний блок" із підтримкою 3,% і 3,8 % відповідно.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Info Sapiens (колишня GfK Ukraine) провела опитування, згідно з яким на позачергових виборах до Верховної Ради можуть пройти п'ять політичних партій.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Партія "Слуга народу" Партія "За життя" Партія "Європейська солідарність" ВО Батьківщина
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Уваров Николай
Уваров Николай
Порошенку путлероидного на нары.
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Уваров Николай
Уваров Николай
Свинохрюки порошенки не пройдут.
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Не розумію звідки в Україні такий процент прихильників пропутінської партії Мертветчука !!??
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