У Раду можуть пройти чотири партії: хто залишиться за бортом
Чотири партії пройшли б до Верховної Ради, якби парламентські вибори проходили найближчої неділі.
Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 27,8% серед тих, хто буде голосувати й визначився з вибором.
При цьому за партію "Опозиційна платформа – За життя" проголосували б 15,5% українців, що визначилися, за "Європейську солідарність" – 14,3%, а за "Батьківщину" – 10%.
Решта партій не подолала б прохідний бар'єр:
Радикальна партія – 4%,
"Сила і честь" – 3,5%,
партія Шарія – 3,4%,
ВО "Свобода" – 3,3%,
"Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 2,8%,
"Голос" – 2,4%,
УДАР – 1,5%,
"Громадянська позиція" – 1,3%,
"Самопоміч" – 1%.
Під час дослідження методом особистого інтерв'ю було опитано 2 000 респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження – не більш як 2,2%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за Володимира Зеленського на виборах президента готова проголосувати лише третина українців.