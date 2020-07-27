У Раду можуть пройти чотири партії: хто залишиться за бортом

Чотири партії пройшли б до Верховної Ради, якби парламентські вибори проходили найближчої неділі.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 27,8% серед тих, хто буде голосувати й визначився з вибором.

При цьому за партію "Опозиційна платформа – За життя" проголосували б 15,5% українців, що визначилися, за "Європейську солідарність" – 14,3%, а за "Батьківщину" – 10%.

Решта партій не подолала б прохідний бар'єр:

Радикальна партія – 4%,

"Сила і честь" – 3,5%,

партія Шарія – 3,4%,

ВО "Свобода" – 3,3%,

"Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 2,8%,

"Голос" – 2,4%,

УДАР – 1,5%,

"Громадянська позиція" – 1,3%,

"Самопоміч" – 1%.

Під час дослідження методом особистого інтерв'ю було опитано 2 000 респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження – не більш як 2,2%.

ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

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