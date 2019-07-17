До Ради можуть потрапити сім партій: названі лідери

На позачергових виборах до Верховної Ради, які призначені на 21 липня, мають шанси пройти до парламенту сім політичних партій.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка, які були озвучені на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" у середу, 17 липня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за попередніми даними, впевнено долають бар'єр за розрахункової явки в день голосування 47-49% українців чотири політсили:

"Слугу народу" готові підтримати 42,5% респондентів,

"Опозиційну платформу – За життя" – 15,1% виборців,

"Європейську солідарність" – 8,1%,

ВО "Батьківщина" – 7,6%.

Верховна Рада atr.ua

Можуть потрапити до Ради наступного скликання з урахуванням статистичної похибки вибірки в 1,8% також партії "Голос" і "Громадянська позиція" (по 4,8%) і "Сила і честь" (4,6%).

Решта політсил не набирають необхідної кількості голосів.

Зазначимо, дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім непідконтрольних територій. Було опитано 3022 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр Разумкова оприлюднив результати дослідження, які свідчать про те, що до парламенту можуть потрапити п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

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