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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

До Ради можуть потрапити сім партій: названі лідери

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На позачергових виборах до Верховної Ради, які призначені на 21 липня, мають шанси пройти до парламенту сім політичних партій.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка, які були озвучені на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" у середу, 17 липня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за попередніми даними, впевнено долають бар'єр за розрахункової явки в день голосування 47-49% українців чотири політсили:

  • "Слугу народу" готові підтримати 42,5% респондентів,

  • "Опозиційну платформу – За життя" – 15,1% виборців,

  • "Європейську солідарність" – 8,1%,

  • ВО "Батьківщина" – 7,6%.

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Вибори до Ради 2019: рейтинг партій і дані соцопитувань

Верховна Рада

Верховна Рада

atr.ua

Можуть потрапити до Ради наступного скликання з урахуванням статистичної похибки вибірки в 1,8% також партії "Голос" і "Громадянська позиція" (по 4,8%) і "Сила і честь" (4,6%).

Решта політсил не набирають необхідної кількості голосів.

Зазначимо, дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім непідконтрольних територій. Було опитано 3022 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр Разумкова оприлюднив результати дослідження, які свідчать про те, що до парламенту можуть потрапити п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
#17
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Спочатку 73% виборців обрали Зе, який не те що нуль, а корінь квадратний з мінус одиниці. Потім партія Зе, яка не існує ні раціонально, ні ірраціонально, і яка набирається нашвидкоруч методом г+г+г+г+..., показує рейтинги біля 40%. Чи люди ГМО переїли, чи їм мобільники мізки опромінили, чи до них рептилоїди підключилися? Чи, зрештою, у 2012 році все ж відбувся кінець світу, і ми тепер живемо у його болотному відображенні?
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