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3 грудня • оновлено в 14:22
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У Раді з'явився новий нардеп: хто він

2.2т
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У вівторок, 3 грудня, у Верховній Раді колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович склав присягу народного депутата.

Під час парламентського засідання спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що В'ятрович увійшов до фракції "Європейська солідарність".

Новий парламентар посів місце Ірини Луценко, яка достроково припинила повноваження народної депутатки за станом здоров'я.

Володимир В'ятрович в раді

Володимир В'ятрович в раді

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєстрованим народним депутатом Володимира В'ятровича. 12 листопада Верховная Рада своєю постановою достроково припинила повноваження народної депутатки Ірини Луценко.

Раніше В'ятрович показав SMS нібито від нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, які рясніли погрозами.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир В'ятрович Ірина Луценко Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
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Хо Хол
Хо Хол
Проскользнул, как какашка после ректальной свечи :D
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