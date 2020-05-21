У Раді з'явилася нова політична партія

Політика 11:49, 21.05.2020 Оновлено: 12:30, 21.05.2020

Народні депутати з групи "За майбутнє" у Верховній Раді України створили партію з однойменною назвою.

Як повідомила пресслужба депутатської групи у Facebook, партію "За майбутнє" очолив нардеп Ігор Палиця.

Установчий з'їзд нової політсили відбувся 20 травня.

"Ми йдемо, щоб реалізувати очікування і бажання людей як у економіці, так і в політиці. На місце безладу має прийти видимий результат, якого чекає країна", – заявив Палиця на з’їзді.

За його словами, нова партія йтиме на місцеві вибори.

Зі свого боку співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко зазначив, що партія відкрита до співпраці з представниками різних напрямків і політичних поглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві вибори в Україні відбудуться без зміни дати – 25 жовтня 2020 року.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Дірка від бублика": у Байдена прокоментували "плівки Деркача" і знайшли слід Кремля

"Платіжки стали меншими!" Зеленський посперечався з журналісткою про "кінець епохи бідності"

"П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України": Порошенко прокоментував "плівки Деркача"

Вы строите страну в смартфоне, а мы ремонтируем мосты

"Проплатила сім'я": Зеленський зізнався, навіщо літав в Оман