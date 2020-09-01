У Раді зроблять винятки для прогульників: кого з депутатів не позбавлять грошей

Анастасія Світлевська Політика 09:48, 1.09.2020 Оновлено: 10:06, 1.09.2020

У комітетах Верховної Ради розглянуть пропозицію ввести низку винятків для депутатів, які пропускають засідання з поважних причин, і не штрафувати їх за прогул.

Про це OBOZREVATEL розповіла заступниця голови Антикорупційного комітету Олена Мошенець.

"Зараз на обговоренні стоїть законопроєкт №2328. Пропонують змінити підстави щодо відсутності депутата на пленарних засіданнях або комітетів. Якщо є поважні причини, які не були враховані в попередньому варіанті закону, плануємо зробити так, щоб це не враховувалось як прогул. Наприклад, буде додано такі винятки, як "відбувається засідання робочої групи". Цей законопроєкт точно буде проходити в нас антикорупційну експертизу. Це має відбутися протягом найближчих днів",– зазначила нардепка.

Вона пояснила, що зараз депутатів позбавляють коштів, що виділяються з держбюджету на виконання депутатських повноважень. Їх використовують на утримання приймалень і додаткові виплати помічникам або консультантам. Йдеться про суму в районі 40 тисяч гривень, які парламентарій втрачає за прогул 30% сесійних засідань або засідань комітетів.

"Знаю, що багато хто з депутатів справді страждали через цей законопроєкт. Зарплату в депутата не можна забрати, є вимоги відповідно до законодавства про працю. Але кошти, які виділяються на здійснення повноважень, це в районі 40 тисяч гривень – можна. Це досить вагома частка для депутатів. Принаймні в нашій фракції немає олігархів", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у фракції "Слуга народу" планували залучати нардепів до кримінальної відповідальності за прогули.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Мінімалка в Україні повинна бути від 10 тисяч: хто вганяє економіку в тінь, а працівників – у рабство

Фокін – про скандал з особливим статусом для всього Донбасу: реакцією на свої слова задоволений

"Слуга народу" представила кандидатів у мери: повний список

У фонді боротьби з COVID-19 не залишилося жодної копійки, – Шкарлет