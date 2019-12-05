"Норм відслюнявили": в Раді зняли нардепа з пачкою грошей

У Верховній Раді зняли одного з народних депутатів, який прямо в сесійній залі засвітив пачку грошей.

Пдтверджуючі фото опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах парламентарій, обличчя якого закрите головним убором, перераховує купюри і ховає їх у кишеню піджака. "Сучасний парламент", – прокоментував Доброносов.

У Раді зняли нардепа з пачкою грошей

У Раді зняли нардепа з пачкою грошей

Користувачів повеселили кадри. "Норм відслюнявили", "На концерт "Вороваек" зібрався?", "Це Кива?", "Гоп-стоп", "Ми підійшли "із-за угла", "Джиган", "Зарплату отримав", "Раніше долари і пакети були ", – написали в коментарях.

У Раді зняли нардепа з пачкою грошей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народних депутатів застали за лагодженням зламаного крісла в Раді.

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