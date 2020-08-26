У Раді зібрали закрите засідання за листом Кравчука про вибори. Колаж

У Верховній Раді України в середу, 26 серпня, зібрали засідання комітету з питань організації державної влади за участю глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Воно почалося об 11:00 в закритому режимі і без запису. На засіданні також присутні представники Офісу президента і його голова Андрій Єрмак, повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, рішення провести закриту зустріч прийняла більшість комітету, щоб не політизувати ситуацію.

"Буде і Леонід Макарович, і представники Офісу президента, буде Андрій Борисович Єрмак. Будуть представники профільних міністерств. Вирішили, щоб не політизувалася ситуація, і ми могли відверто про все поговорити, буде саме в закритому режимі відбуватися зустріч, хоча я був проти цього", – сказав Качура.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кравчук назвав умову для завершення переговорів по Донбасу в Мінську.

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