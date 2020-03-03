У Раді зібрали підписи для відставки Рябошапки

У Верховній Раді вже зібрали 180 підписів (за необхідних 150) для відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в "Слузі народу", голова ОГП провів зустріч із послами країн "Великої сімки". Після цього дипломати зустрінуться з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Зазначимо, що представники західних країн зацікавлені, щоб Рябошапка зберіг посаду до закінчення реформи прокуратури.

Руслан Рябошапка

Додамо, що сьогодні, 3 березня, група, що збирала підписи, внесе в Раду постанову про недовіру генпрокурору. У середу, 4 березня, Комітет із питань правоохоронної діяльності повинен розглянути її та винести на голосування в парламент.

Відомо, що за відставку Рябошапки виступили не тільки нардепи від "Слуги народу", але й представники інших фракцій. Наприклад, народні депутати "Опозиційного блоку – За життя" підписалися в повному складі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Руслан Рябошапка заявляв, що можливе голосування у Верховній Раді за його відставку провалиться.

Раніше ЗМІ писали, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка може бути звільнений 4 березня.

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