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14 січня • оновлено в 19:39
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"Це неравда!" Новинський заявив, що не кнопкодави в Раді

1.6т
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Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що не кнопкодавив у Верховній Раді 14 січня.

Раніше в мережі показали кадри, як Новинський натиснув кнопку на своєму місці, а потім нібито відзначився на пульті колеги Муси Магомедова. Потім Магомедов повернувся до свого місця, але на табло вже було показано, що нардеп проголосував "за".

Новинський же заявив, що не скоював порушення і Магомедов сам натиснув на свою кнопку.

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"Ряд ЗМІ поширили неправдиву заяву організації "Чесно", що, нібито, я в ході реєстрації депутатів у залі Верховної Ради натискав кнопку за свого колегу Мусу Магомедова. Відповідально заявляю це неправда. На поширеному відео можна помітити, що Муса Магомедов встиг натиснути кнопку самостійно. Це він може підтвердити всім зацікавленим ЗМІ", – написав нардеп в Facebook.

Вадима Новинського запідозрили в кнопкодавстві

Вадима Новинського запідозрили в кнопкодавстві

Чесно

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 13 січня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами. Документ вводить кримінальну відповідальність за кнопкодавство: таке діяння каратиметься штрафом від 3-х до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак порушникам поки не загрожує відповідальність за КК, оскільки закон не був опублікований в офіційній газеті "Голос України" і ще не набув чинності.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Букет Красивый
Букет Красивый
Что такое неправда?
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2 из 3 ответов | показать все
Букет Красивый
Букет Красивый
Букет Красивый, где?
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0
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Букет Красивый
Букет Красивый
Букет Красивый, ну очепятка ..
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
«Вы все врети!» Я - не я и кнопка - не моя.
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