Відразу після зустрічі з Путіним: "Слуга народу" зареєструвала зміни до закону про статус Донбасу

Керівники фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який вносить зміни в закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Зокрема, документ під номером 2569 ініціювали глава фракції Давид Арахамія і його перший заступник, за сумісництвом голова партії Олександр Корнієнко.

Текст законопроєкту поки що не з'явився на сайті парламенту, проте мова в ньому, ймовірніше за все, йтиме про продовження дії закону, який закінчується 31 грудня.

Відзначимо, пролонгація закону стала однією з домовленостей, до якої прийшли на саміті 9 грудня лідери "нормандської четвірки".

При цьому президент Росії Володимир Путін на переговорах зажадав закріпити в Конституції України особливий статус Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс законопроєкт про скасування закону про державну мову. Примітно, що про утиски російськомовних напередодні на саміті говорив Путін.

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