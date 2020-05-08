У Раді запропонували скасувати заборону георгіївської стрічки

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про скасування заборони виробництва і пропаганди георгіївської стрічки.
Автором документа є депутат "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич, повідомляється на сайті парламенту.
У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування заборони георгіївської стрічки
depo.ua
Законопроект №3457 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" зареєстрований 8 травня.
Текст документа поки відсутній на сайті Верховної Ради. Зазначається, що він переданий на розгляд керівництва парламенту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року на окупованих територіях Донецької та Луганської для дітей влаштували пропагандистські заходи. В навчальних закладів провели так званий "день георгіївської стрічки".
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