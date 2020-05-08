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9 травня • оновлено в 01:09
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У Раді запропонували скасувати заборону георгіївської стрічки

12.4т
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про скасування заборони виробництва і пропаганди георгіївської стрічки.

Автором документа є депутат "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич, повідомляється на сайті парламенту.

У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування заборони георгіївської стрічки

У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування заборони георгіївської стрічки

depo.ua

Законопроект №3457 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" зареєстрований 8 травня.

Текст документа поки відсутній на сайті Верховної Ради. Зазначається, що він переданий на розгляд керівництва парламенту.

У Раді запропонували скасувати заборону георгіївської стрічки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року на окупованих територіях Донецької та Луганської для дітей влаштували пропагандистські заходи. В навчальних закладів провели так званий "день георгіївської стрічки".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Декомунізація в Україні
Особа
Нестор Шуфрич
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України
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Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
шуфрич айда в Одессу! я тебе лично ипало буду бить!
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Santi Amonito
Santi Amonito
Пусть повесится на ней и всех делов.
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Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
ТАК по-любому отменят. Но нужн время. Нестор красава!
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Bruse Colin
Bruse Colin
Поэт незалежнiй, презерватив торчит
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1
Bruse Colin
Bruse Colin
Поэт незалежнiй, а из попки колорадский
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