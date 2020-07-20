У Раді заговорили про заборону "деструктивних" релігійних організацій в Україні

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розробляє законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій. Згідно з ним, так звані "секти" в країні потраплять під заборону.

Про це заявила голова комітету, народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Думкою вона поділилася інтерв’ю hromadske.

"В Америці це дуже потужно обговорювалося, у нас, на жаль, ці відносини не врегульовані. Під релігійними може прикриватися фінансова установа, яка може забирати у людей їхнє майно, користуючись тим, що людина в біді", – вважає нардепка.

За її словами, ці організаціє є "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням". Завдяки ньому, глави "сект" починають робити все, щоб людина принесла в цю організацію кошти. Тому Третьякова вважає, що в Україні цьому потрібно протидіяти.

На думку "слуги", країні також бракує демографічної агенції, яка проводила б детальне опитування українських родин у різних містах про їхнє життя та матеріальний стан.

"Важливо розуміти, які родини поширені у різних містах, скільки в середньому в них дітей, хто є годувальником та яким чином він приносить дохід (наприклад, зарплата найманого працівника чи дохід від бізнесу)", – пояснила Тетьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутатка від монобільшості Галина Третьякова зізналася, що перед ухваленням законопроєктів депутати від "Слуги народу" у спеціальних чатах проводять "сигнальне голосування". Якщо за його результатами вони не набирають достатньо голосів, то тоді розраховують на підтримку опозиції.