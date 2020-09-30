У Раді за день 8 нардепів підхопили COVID-19: засідання скасували

Карина Бондаренко Політика 11:56, 30.09.2020 Оновлено: 12:34, 30.09.2020

У Верховній Раді України за день коронавірус виявили у восьми народних депутатів.

Про це 30 вересня повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеґрамі.

"У Раді за день вісім осіб хворих на коронавірус. І це тільки депутати", – написав нардеп.

Крім того, через спалах захворювання на нараді голів фракцій було ухвалено рішення скасувати пленарні засідання в четвер і п'ятницю і весь наступний пленарний тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Харківська область стала лідером за виявленими випадками коронавірусу в Україні за останню добу – його діагностували в 549 осіб.

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