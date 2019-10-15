У Раді з'явився новий нардеп від "Слуги народу": хто він

У вівторок, 15 жовтня, Олександр Копиленко прийняв присягу народного депутата України.

Новий парламентар увійшов до президентської фракції "Слуга народу", про що заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до... регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата Копиленка Олександра Любимовича до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", – зазначив він.

Олександр Копиленко народився 26 червня 1961 року в Києві. Є заслуженим юристом України, академіком Національної академії правових наук України і Національної академії наук України.

Олександр Копиленко LB.ua

У 1998-2002 роках був радником спікера Верховної Ради. Із серпня 2002-го – директор Інституту законодавства Верховної Ради України. У 2013-2014 роках – член Центральної виборчої комісії України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка. ВР постановою від 10 вересня достроково припинила повноваження нардепки а від "СН" Ганни Коваленко, в зв'язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

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