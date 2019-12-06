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6 грудня • оновлено в 15:24
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У Раді влаштували підлість голові ОПУ Богдану

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Главу Офісу президента України Андрія Богдана зобов'язали подавати електронну декларацію.

Це сталося після того, як комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади забрав поправку, яка дозволяла Богдану не подавати декларацію у 2020 році, передає "Радіо Свобода".

"Оновлення Ради відбулося не з початку року, а воно відбувалося поступово, починаючи з травня. Частина посад були в серпні, потім – уряд. І фактично, що люди, які повинні декларуватися, вони більшу частину року не знали про це. Тут порушується певна справедливість. Вони не могли підготуватися до цього декларування, цю інформацію всю правильно накопичувати", – повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Депутат додав, що поправку відхилили через "певний суспільний резонанс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник президента Сергій Шефір заявив, що співробітники Офісу президента не збираються подавати податкові декларації, тому що "це дуже неприємна процедура".

Він пояснив це тим, що робота в Офісі президента – патронатна (а не державна) служба, яка не зобов'язує звітувати про доходи.

При цьому у Зеленського підготували законопроект про введення в Україні загального декларування доходів громадян.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Андрій Богдан Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
декларація Офіс президента Партія Слуга народу
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Комментарии на сайте не модерированы
Grich Lara
Grich Lara
Що значить,не могли підготуватися, не встигли, «тяжкою працею» зароблені статки переписати на підставних лиць
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